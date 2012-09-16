Анджелина Джоли навестила сирийских беженцев в Ираке

Звезда Голливуда, спецпосланник управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила лагерь для сирийских беженцев в Ираке.

В Багдаде известная актриса обсудила с министром иностранных дел Ирака Хошияром Зебари ситуация с сирийскими беженцами и условия их пребывания. По данным иракского МИД, министр и Джоли обсуждали предпринимаемые меры правительства для обеспечения повседневных потребностей беженцев.

По данным внешнеполитического ведомства страны, на территории Ирака число сирийских беженцев возросло до 21 тысячи человек. Большинство из них живут в западной провинции Анбар и в северной провинции Духок. Хошияр Зебари также сообщил спецпосланнику, что с начала вооруженного конфликта в Сирии на территорию Ирака перебрались около 31 тысячи иракских граждан, которые ранее проживали в Сирии.

"АН" сообщали, что ранее Анджелина Джоли посетила лагеря для сирийских беженцев в Иордании и Турции.

Второй год в Сирии продолжается вооруженное противостояние властей и антиправительственных сил, в результате которого, по информации ООН, погибли более 20 тысяч человек.