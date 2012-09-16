Иран пригрозил выйти из ДНЯО и применить ядерное оружие

Командующий Корпусом "стражей исламской революции" (КСИР) генерал Мохаммад Али Джафари на пресс-конференции в Тегеране в воскресенье сообщил о том, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если Запад применит военную силу в отношении Тегерана.

По словам генерала, в случае атаки Иран пересмотрит свои обязательства. По его мнению, ИРИ может выйти из ДНЯО. Мохаммад Али Джафари уточнил, что это не будет означать стремительного прорыва ядерной бомбы, поскольку данный шаг будет противоречить фетве.

Генерал пояснил, фетве - обязательное для исполнения мусульманами религиозное предписание руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи запрещает производство, складирование и применение любого вида оружия массового уничтожения.