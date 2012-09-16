Испания и Португалия протестуют против программы жесткой экономии

Более 100 тысяч человек протестовали в субботу на Пиренейском полуострове против программы жесткой экономии правительства. В Мадриде, по данным Министерства внутренних дел Испании, на улицы вышли 65 тысяч демонстрантов.

В Португалии через Facebook около 50000 пользователей заявили о своем намерении принять участие в демонстрациях против мер жесткой экономии, согласно которым власти не будут выплачивать отпускные и премии к новому году. В выходные в Португалии прошли протесты более чем в 40 городах. В Лиссабоне протестующие бросали помидоры и петарды в отделение Международного валютного фонда. Было арестовано два участника демонстраций, но в целом протесты прошли мирно.

В Мадриде лидер профсоюзов Игнасио Фернандес Тохо заявил, что политика правительства вызывает слишком много недовольства: «Неправда, что нет другого пути восстановления экономики». Он также призывает к референдуму по политике жесткой экономии, так как эта программа очень отличается от предвыборных обещаний консервативной Народной партии.

Испания является четвертой по величине экономикой в Еврозоне. Сейчас страна находится в рецессии и борется с безработицей, которая составляет уже 25 процентов. Для спасения банков Испания приняла пакет финансовой помощи в размере более чем 100 миллиардов евро. Перед правительством страны теперь стоит задача - сокращение дефицита федерального бюджета.

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