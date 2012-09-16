Саакашвили призвал грузин объединиться ради абхазов и осетин (ВИДЕО)

Президент Грузии Михаил Саакашили сегодня в Кутаиси, в недавно восстановленном храме Баграта призвал граждан к всеобщему объединению, чтобы вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию.

«У всех нас разные позиции, взгляды на политику, экономику, общество, но мы должны быть едины в одном - никогда не отдавать нашу страну в руки врагам», - заявил Саакашвили. Президент добавил, что жители Грузии должны вместе приложить все усилия, чтобы «объединить страну и вернуть абхазов и осетин».

Саакашвили также отметил особую роль патриарха всея Грузии Ильи Второго, при котором, в частности, были восстановлены сотни грузинских монастырей и храмов, построен кафедральный собор Святой Троицы в Тбилиси, а при всех монастырях были созданы учебные заведения.



«Мы горды тем, что вносим свою лепту в восстановление наших церквей, которые являются частью нашей культуры и, конечно же, мы горды тем, что смогли восстановить храм Баграта, который символизирует объединение Грузии, которое в средние века начали цари Леон и Баграт из Абхазии», - подчеркнул глава государства, сообщает vz.ru.

В воскресенье в храме Баграта по призыву патриарха Грузии собрались представители всех ведущих политических сил страны. Сам Илия Второй отслужил праздничную службу, на которой, помимо политиков, присутствовали тысячи прихожан.

В храм приехал Саакашвили с супругой Сандрой Руловс и младшим сыном, почти все лидеры оппозиционной коалиции «Грузинская мечта», лидеры партии ХДД, «Новых правых», НДПГ, «Свободной Грузии», лейбористов и других партий.

Храм Баграта был построен грузинским царем Багратом III. Он был разрушен в 18 веке. С 2009 года по инициативе президента Грузии Саакашвили началось восстановление храма.



