В Японии тайфун обесточил десятки тысяч домов, есть погибшие

Не менее четырех человек пострадали сегодня в результате удара тайфуна "Санба" по японскому острову Окинава. Тайфун "Санба" возник 10 сентября в районе Филиппин и стал 16-м тайфуном в этом сезоне.

В данный момент, по данным Национального метеорологического агентства Японии, тайфун "Санба" находится к юго-западу от японской префектуры Кагосима и движется на север со скоростью 30 километров в час. Давление в центре тайфуна составляет 950 гектопаскалей. Скорость шквалистого ветра, сопровождающего циклон, достигает 40 метров в секунду, с порывами до 60 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

В результате удара стихии было обесточено около 85 тысяч домов. Почти 500 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за локальных наводнений.



Согласно прогнозам синоптиков, тайфун "Санба", покинув территорию острова Окинава и южные районы Японии, направится в сторону Корейского полуострова, получившего серьезный ущерб в результате тайфунов "Болавен" и "Тембин", обрушившихся на район в прошлом месяце. Жертвами стихий в Южной Кореи стали, по меньшей мере, 12 человек. В КНДР в результате удара тайфуна погибли около 50 человек. Тысячи человек на территории обеих стран были вынуждены покинуть свои дома. Колоссальный ущерб был нанесен сельскому хозяйству.







