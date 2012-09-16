Анджелина Джоли побывала в лагере сирийских беженцев в Ираке (ВИДЕО)

Голливудская актриса, спецпосланник управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила лагерь для сирийских беженцев в Ираке, передает телеканал CNN.

В Багдаде Джоли также провела встречу с министром иностранных дел Ирака Хошияром Зебари. На ней обсуждалась ситуация с сирийскими беженцами, условия их пребывания и предпринимаемые меры правительства для обеспечения повседневных потребностей беженцев.









По словам Зебари, на территории Ирака число сирийских беженцев возросло до 21 тысячи человек. Большинство из них живут в западной провинции Анбар и в северной провинции Духок.

Министр также сообщил спецпосланнику, что со времени вооруженного конфликта в Сирии на территорию Ирака перебрались около 31 тысячи иракских граждан, которые ранее проживали в Сирии.