Создатель «Невинности мусульман» после допроса исчез

Один из создателей скандального фильма, виновника антиамериканских беспорядков, скрылся в неизвестном направлении. Накула Бассели Накула объявил полиции, что не вернется в свой дом в Калифорнии, и исчез.



Накануне режиссер и сценарист был допрошен полицейскими в связи с нарушением испытательного срока после судимости за мошенничество. Причастный к созданию шокировавшей исламский мир «Невинности мусульман» выходец из Египта уходил с допроса, стараясь быть неузнанным: в кепке, очках, лицо почти полностью закрывал белый шарф.









фото с сайта НТВ.





По данным СМИ, дом Накулы в калифорнийском Серитос уже несколько дней осаждают журналисты. Вполне вероятно, что на их место скоро придут религиозные фанатики.



Ранее «АН» писали: режиссер скандального фильма "Невинность мусульман", в негативном свете изображающего пророка Мухаммеда, является кинематографистом с большим опытом создания кинопродукции для взрослых.



