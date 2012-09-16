В Турции взорван полицейский автобус, восемь погибших
16 сентября 2012, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
На юго-востоке Турции, в провинции Бингель, в воскресенье восемь человек стали жертвами теракта, по крайней мере семеро ранены: произошел подрыв полицейского автобуса.
Как сообщают местные СМИ, взрывное устройство было установлено на обочине дороги и приведено в действие, когда мимо проезжал автобус с полицейскими.
Вину в произошедшем местные власти возлагают Рабочую партию Курдистана, ведущую войну с правительством страны около 30 лет.