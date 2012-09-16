Посол Японии в Китае скончался на фоне беспорядков

Посол Японии в Китае Синичи Нисимия скончался на фоне продолжающейся демонстрации у своей резиденции в Пекине. Он умер на шестьдесят первом году в одной из больниц Токио.

Три дня назад он был найден без сознания на улице возле своего дома.Причина смерти не сообщается.

Вот уже несколько дней работа главного диппредставительства Японии в Китае затруднена акцией протеста, вызванной территориальными спорами. В субботу митингующие даже вступили в столкновения с полицией.

Во вторник правительство Японии выкупило спорные острова у частного владельца, японской семьи Курихара, чем вызвало крайне негативную реакцию в Китае.

Нисимия был назначен на свой пост во вторник, по сути, так и не начав свою работу на новом посту, сообщает gazeta.ru. Сменить посла Японии в Пекине Такаши Ариоши он должен был через месяц.



