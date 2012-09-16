Патриарх подарил собору Токио Тихвинскую икону Божьей матери

В этом году отмечается столетие преставления (кончины) основателя Японской православной церкви святителя Николая (Касаткина, 1836-1912). К этому юбилею приурочен визит патриарха Кирилла в Японию.

Патриарх в воскресенье возглавил Божественную литургию в токийском Воскресенском кафедральном соборе Николай-до, названном так местными жителями в честь архиепископа Николая.

В торжественной патриаршей литургии в главном православном храме Японии участвовали десятки священнослужителей - духовенство Японской церкви во главе с митрополитом Токийским Даниилом и делегация РПЦ. В храме собрались около тысячи человек. Некоторые православные японки по случаю праздничного события надели традиционные красочные кимоно.

Богослужения проходили на церковно-славянском и японском языках. Все песнопения исполнил хор японских верующих.

"Тайна успеха святителя Николая в том, что он жил такой (жертвенной) любовью. Он отдавал себя другим без остатка", - сказал патриарх Кирилл после торжественного богослужения.



"В день столетия памяти святителя Николая мы молимся, чтобы он преклонил милость Божию к народам Японии и России...Чтобы на волне осознания хрупкости человеческой жизни, возрастали добрые отношения между странами и народами", - пожелал Московский первосвятитель.



Патриарх подарил Кафедральному собору Токио Тихвинскую икону Божьей матери, а всему духовенству и верующим Японской церкви большой портрет святителя Николая работы современного известного русского художника.

Сегодня он совершит также богослужения на месте погребения Николая Японского, на могилах японских православных архиереев на кладбище Янака и посетит подворье Русской православной церкви в Токио.