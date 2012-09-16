Премьер Зимбабве наплевал на решение суда и женился

60-летний премьер-министр Зимбабве Морган Цвангираи женился, несмотря на решение суда, которое препятствовало этому шагу. Суд принял такое решение, так как он уже был ранее женат.

Церемония бракосочетания Моргана Цвангираи и Элизабет Мачкеке состоялась в столице страны Хараре.

Хотя Цвангираи заключил не официальный брак, а по традиционному обряду, тем не менее это обстоятельство является препятствием для заключения официального брака с Мачкеке, вынес вердикт суд в пятницу.

Сторонники премьера уверены в том, что такое решение суд принял для того, чтобы пошатнуть позиции Цвангираи перед выборами. Главным соперником премьер-министра будет действующий президент Роберт Мугабе.



