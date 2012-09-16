Юбилейная трехдневная акция протеста "Захвати Уолл-Стрит" началась в Нью-Йорке, как минимум двенадцать человек уже задержаны. Протестные выступления пройдут сегодня и в понедельник.

Порядка 300 человек собрались в районе Нижний Манхэттен, где расположена штаб-квартира протестного движения, начавшегося год назад и переросшего в масштабные выступления не только в Нью-Йорке, но и во многих крупных городах США, а затем и в других странах.



Наиболее активных нарушителей порядка арестовали близ церкви Троицы, расположенной на пересечении улиц Бродвей и Уолл-стрит, и где начинается Зукотти-парк, переименованный движением в "Площадь свободы" и ставший ареной массовых выступлений движения "Захвати Уолл-стрит", сообщает ria.ru.

Протестующие требуют увеличить налоги на самых богатых, выступают против безработицы и деятельности финансовых институтов, критикуют недостатки капиталистической системы.



