США просит Турцию, используя свой авторитет, остановить насилие

Президент США Барак Обама обратился к премьер-министру Турции с просьбой использовать свой авторитет в исламском мире в целях приостановления насилия в мусульманских странах в отношении американских дипмиссий.

Обама направил послание турецкому руководству и провел ряд телефонных переговоров по поводу последних событий.

Турецкие власти призывают мусульман прекратить акты насилия, которые были совершены в исламском мире в связи с появлением снятого в США фильма «Невинность мусульман».



Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил: «Нам следует в любом уголке мира вести совместную борьбу с радикальными элементами, вне зависимости от их религиозной принадлежности. Такая негативная реакция на оскорбление пророка обоснованна, но выражать ее нужно в соответствии с законами ислама. Мусульмане не должны поддаваться гневу и разжигать рознь и насилие. Отвечать на такие провокации насилием – значит идти на поводу у провокаторов».



Тем временем в ряде городов в центральной Турции прошли акции протеста, участники которых заявили, что антиисламский фильм оскорбляет их религиозные чувства, сообщает «Радио Свобода».





Ранее "АН" сообщали: Один из создателей скандального фильма «Невинность мусульман», ставший причиной атак на дипредставительства США, Накула Бассели Накула доставлен на допрос в отделение полиции Лос-Анджелеса.