На Филиппинских островах зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано на Филиппинских островах на территории архипелага Бабуян. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 34,7 км в 06:26 по местному времени.



Как отмечает Геологическая служба США, эпицентр произошедшего землетрясения находился на удалении 24 км к северо-востоку от г.Анито и в 51 км от г.Лаоанг. Об этом сообщает РБК. Сведений о погибших пострадавших нет. Угроза цунами в прибрежных районах не объявлялась.