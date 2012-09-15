В Чехии сегодня начал работать"полусухой" закон
15 сентября 2012, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]
Официальная Прага после серии смертей от поддельного алкоголя ввели запрет на продажу спиртных напитков крепостью более 20 градусов. Об этом накануне сообщил министр здравоохранения Чехии Леош Гегер.
Запрет вступает в силу немедленно и касается продажи крепкого алкоголя во всех магазинах и торговых сетях, барах, кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания, а также в гостиницах, передаёт Би-Би-Си. Запрещена продажа спиртного даже через интернет.
Данное решение можно назвать беспрецедентным, учитывая национальные традиции потребления спиртных напитков.
"АН" писали, что в результате отравления поддельной продукцией, приготовленной на основе метилового спирта, в Чехии скончались 19 человек. На сегодня полиция Чехии арестовала 10 человек по подозрению в причастности к продаже и изготовлению алкогольных напитков, содержащих метиловый спирт.