В Кандагаре произошел двойной теракт, ранены 4 полицейских

В Афганистане произошел двойной теракт, в результате которого пострадали четыре сотрудника национальной полиции. Инцидент произошел в ночь на субботу, 15 сентября, в городе Кандагар.



Две бомбы были взорваны на пути движения полицейской колонны с пульта дистанционного управления. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Дауд Файсал. Все пострадавшие были госпитализированы, передает РИА Новость. Ответственность за совершенный теракт взяли на себя талибы.