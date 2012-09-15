Один из создателей скандального фильма пришел на допрос в США

Один из создателей скандального фильма «Невинность мусульман», ставший причиной атак на дипредставительства США, Накула Бассели Накула доставлен на допрос в отделение полиции Лос-Анджелеса.

На допрос он пришел добровольно, хотя и в сопровождении полицейских.

Накула Бассели Накула, 55-летний египетский копт, проживающий в Калифорнии, ранее был судим за махинации с кредитными счетами.



Ранее «АН» сообщали, что американские журналисты выяснили: режиссер скандального фильма "Невинность мусульман", в негативном свете изображающего пророка Мухаммеда, является кинематографистом с большим опытом создания кинопродукции для взрослых.



Фильм «Невинность мусульман» стал причиной атак на дипредставительства США в странах исламского мира и за его пределами. Возмущенные мусульмане громили посольства в Египте, Судане, Тунисе, Бангладеш, Йемене, Австралии. Десятки людей были убиты, сотни пострадали. При обстреле консульства в Бенгази погибли несколько сотрудников дипломатической миссии, в том числе посол США в Ливии Крис Стивенс.



