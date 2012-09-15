Боевики "Аль-Каиды" в Йемене призвали мусульман к наращиванию протестов и насилия против американских дипломатов в странах, где большинство населения исповедует ислам. Призыв содержится в заявлении группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове", назвавшей фильм "Невинность мусульман" "очередной главой в истории крестовых походов против ислама".

После выхода фильма, снятого в США, и распространенного в Интернете, повальные выступления боевиков произошли в посльствах США в нескольких странах: в Ливии, Египте, Йемене, Тунисе, Судане, Ираке, Бангладеш и даже в Австралии в Сиднее.

В ливийском городе Бенгази при нападении на дипмиссию США во вторник были убиты посол Кристофер Стивенс и еще трое американских граждан. В Судане были атакованы также диппредставительства Германии и Великобритании.

Местью за антиисламский фильм талибы назвали нападение на международную военную базу Camp Bastion на юге Афганистана, в провинции Гильменд. Жертвами атаки в ночь на субботу стали два американских морских пехотинца, еще несколько человек были ранены.

Британский принц Гарри, проходящий сейчас службу на Camp Bastion, не пострадал. После того, как стало известно о службе внука королевы Елизаветы II в Афганистане, талибы выступили с угрозами в адрес принца.