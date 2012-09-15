В Южной Корее сотни тысяч людей приняли участие в похоронах Мун Сон Мена - основателя и лидера так называемой "Церкви объединения". Многие на траурную церемонию приехали из-за рубежа.



У этого религиозного движения сейчас несколько миллионов последователей в разных странах мира. Траурная церемония проходила в штаб-квартире церкви в пригороде Сеула.

Мун Сон Мен умер 3 сентября в возрасте 92 лет. Прощание с ним продолжалось более недели, за это время перед гробом с его телом прошли более 180 тысяч его последователей, сообщает svobodanews.ru.



Церковь получила известность в 1970-е и 80-е годы - в связи с проведением Муном церемоний массовых свадеб ее последователей. Противники Муна обвиняли его в том, что он использует чувства верующих для построения своей бизнес-империи.



