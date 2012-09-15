В Казахстане совершено нападение на ГУВД

Сегодня ночью совершено нападение на дежурную часть городского управления внутренних дел казахстанского города Атырау, есть раненые, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции города.

По данным региональной газеты "Ак жайык", "в здание ГУВД вошли трое неизвестных и попытались напасть на дежурного офицера". Он успел передать сигнал тревоги для всего личного состава полиции, однако неизвестные успели скрыться.

Государственное информагентство Казахстана "Казинформ", со ссылкой на очевидцев, сообщает, что "неизвестные напали на городской отдел полиции, закидав его взрывными устройствами".

Дежурный ГОВД города, подтвердил, что есть раненые.

Здание главного управления внутренних дел города оцеплено полицией, никого близко не подпускают, приехавшим на место происшествия журналистам пока никакой информации не предоставляется, пишут СМИ.

Есть информация, что до этого нападения в другой части города неизвестным лицом был произведен выстрел из травматического пистолета в полицейского - патрульного постовой службы, который получил легкое ранение.





