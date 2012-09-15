Зампредседателя КНР Си Цзиньпин явился народу

Зампредседателя КНР Си Цзиньпин, которого никто не видел с 1 сентября, в субботу прибыл в Китайский сельскохозяйственный университет для участия в мероприятиях по случаю празднования национального Дня популяризации науки.

Об этом сообщило агентство Синьхуа.

За более чем двухнедельное отсутствие возможного приемника председателя КНР Ху Цзиньтао на посту генерального секретаря ЦК Компартии Китая в прессе появилось множество слухов о состоянии его здоровья. За это время были также отменены без объяснения причин его многочисленные официальные встречи, в том числе с госсекретарем США Хиллари Клинтон.



