Режиссер скандального фильма "Невинность мусульман", в негативном свете изображающего пророка Мухаммеда, является кинематографистом с большим опытом создания кинопродукции для взрослых.

Его имя выяснили журналисты американского издания Gawker.

Им удалось обнаружить объявление о кастинге картины "Невинность мусульман", которая изначально называлась "Воин пустыни". Одна из снимавшихся в фильме актрис ранее также рассказывала, что у ленты было другое название.

В объявлении о кастинге режиссером значится Алан Робертс. Он известен как автор нескольких порно-фильмов. Также 65-летний кинематографист имеет в своем послужном списке несколько работ в качестве редактора монтажа.

Несколько его друзей и коллег были в курсе, что А.Робертс работал над проектом о Востоке. При этом режиссер никогда не был замечен в антиисламских настроениях и скорее всего он был введен в заблуждение продюсером, также как и актеры.

Напомним, несколько актеров после появления ленты в YouTube выступили с заявлением, что их приглашали сниматься в фильме о древнем востоке под названием "Воин пустыни" и что в сценарии не было ни одного упоминания о пророке Мухаммеде. Все это появилось в ленте в пост-съемочный период.



Американские СМИ выяснили и то, кто является продюсером картины. Им оказался Накула Бассели Накула, 55-летний египетский копт, проживающий в Калифорнии. Предположительно именно он организовал съемки и выложил в интернет фильм "Невинность мусульман". Сделал он это под псевдонимом Сэм Бэйсил.

Сообщается, что в 2010г. Н.Накула был осужден за мошенничество с кредитными счетами, в июле прошлого года выпущен по условно-досрочному освобождению в виду плохого здоровья, сообщает РБК. Сейчас власти проверяют, не нарушил ли он условия досрочного освобождения. Известно, что согласно этим условиям, ему был запрещен доступ к интернету, а также пользование псевдонимом без разрешения надзорного офицера.



