Британская королевская семья подала в суд на журнал Closer

Британская королевская семья подала в суд на французский журнал Closer, опубликовавший снимки Кейт Миддлтон топлес. Фотографии, считает семья, нарушают право супруги принца Уильяма на частную жизнь.

Фотографии были сделаны неделю назад, когда пара отдыхала во Франции.

Комментируя заявление королевской семьи, редактор журнала объяснил, что такие кадры нельзя назвать шокирующими, сообщает РБК. Однако принц Уильям пришел в ярость, когда узнал о публикации. Он считает, что именно действия папарацци отчасти являются причиной смерти его матери, принцессы Дианы и стремится оградить жену от нежелательного внимания прессы.

Уже известно, что автор снимков предлагал их к публикации британским журналам, однако не смог найти издателя.