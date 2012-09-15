Боевики в день рождения принца напали на базу Кэмп бэстион

Крупнейшая британская военная база Кэмп бэстион в провинции Гильменд на юге Афганистана подверглась нападению боевиков. Двое военнослужащих Корпуса морской пехоты США в результате обстрела погибли.

Как сообщил представитель властей, при атаке базы Кэмп бэстион боевики применили минометы, ракеты, гранатометы, а также легкое стрелковое оружие. Несколько солдат получили ранения. Повреждения получила находившаяся там техника и взлетно-посадочная полоса, сообщает ИТАР-ТАСС.



На базе Кэмп бэстион, где также расквартированы американские военнослужащие, сейчас находится британский принц Гарри, прибывший в страну на прошлой неделе и сдавший последний квалификационный экзамен для несения службы в качестве второго пилота ударного вертолета "Апач". Сегодня третий в очереди наследник престола Соединенного Королевства отмечает 28-летие.

На прошлой неделе боевики из движения "Талибан" пообещали, что в ближайшие месяцы будут прикладывать все усилия, чтобы захватить принца в плен или убить его.



