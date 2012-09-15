Принц Гарри отмечает свое 28-летие на военной базе Кэмп бэстион

Британский принц Гарри отмечает сегодня день рождения на военной базе Кэмп Бэстион в южноафганской провинции Гильменд, где он находится в служебной командировке в качестве пилота ударного вертолета "Апач".

У внука королевы Великобритании Елизаветы II будет скромное на этот раз торжество. В укрепленном комплексе, где он дислоцирован, алкогольные напитки запрещены.

Развлечения на базе - бильярд, дартс и видеоигры. Гастрономических изысков тоже е будет - обитатели Кэмп Бэстиона довольствуются традиционным английским завтраком, пирогом /обычно с мясом/ и картофелем фри на обед, а также блюдами с жареным мясом на ужин. Если же этого окажется недостаточно, в ресторане под названием "Блюз" предлагаются также пицца, стейки и другие популярные угощения. Хотя, в день рождения члена королевской фамилии, возможно, порадуют каким-то приятным и вкусным сюрпризом.



Гарри, который известен среди сослуживцев как капитан Уэльс, прибыл в Афганистан 7 сентября. Он был назначен вторым пилотом в экипаж вертолета "Апач". В его обязанности входит выбор наземных целей и нанесение ударов по ним, поддержка наземных частей с воздуха и сопровождение самолетов.



Первые 10 дней предоставлены принцу для акклиматизации и учебной подготовки, после чего он приступит к регулярным вылетам. В частности, принц уже прошел ознакомительный курс о том, как действовать в случае обнаружения подозрительного предмета или ракетного обстрела базы, а также как оказывать первую помощь, сообщает ИТАР-ТАСС.

После нынешней, второй по счету, командировки принц, как ожидается, в январе вернется в Великобританию и получит минимум месячный отпуск.