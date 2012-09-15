Прах Нила Армстронга захоронен в Атлантическом океане

В США в пятницу простились с астронавтом, первым человеком побывавшем на Луне, Нилом Армстронгом. Согласно традиции Военно-морского флота США и завещанию Армстронга, его прах захоронен в Атлантическом океане.

Почётный караул трижды выстрелил в воздух, после чего вдова астронавта опустила урну с прахом в океан. Прах астронавта доставил на место захоронения ракетный крейсер "Филиппинское море".

В день похорон Нила Армстронга по распоряжению президента США государственные флаги над правительственными зданиями и военными объектами по всей стране были приспущены в знак уважения к памяти Армстронга.

В четверг в Вашингтоне в Национальном соборе прошла торжественная церемония памяти знаменитого американского астронавта. В ней участвовали сотни известных людей, в том числе коллеги Армстронга по полету на Луну на борту "Аполлон-11" (Apollo 11) в июле 1969 года.

Астронавт скончался 25 августа этого года в возрасте 82 лет.