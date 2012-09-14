В США два университета эвакуировали из-за угрозы взрыва

В США прошла эвакуация в двух университетах в связи с сообщением о заложенных бомбах. От людей были экстренно освобождены здания Университета Северной Дакоты в г.Фарго и Техасского университета в г.Остин.



Эвакуация прошла после сообщения о готовящихся терактах. Предупреждение поступило от неизвестного мужчины, говорившего с ближневосточным акцентом, передает РБК. По его словам, он связан с Аль-Кайедой.