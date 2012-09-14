Янукович одобрил подводные исследования Черного моря

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ положительно оценил работу крымского правительства по созданию Черноморского центра подводных исследований.

Такое мнение озвучил глава государства, открывая 9-ю Ялтинскую ежегодную встречу, организованную «Ялтинской Европейской стратегией», сообщили "АН-Крым" в ГУ информполитики Совмина АРК.

«Правительство Крыма работает над созданием Центра Черноморских исследований. Считаю это хорошим и перспективным делом. Это даст толчок для новых научных исследований, раскрытия новой или забытой истории», — сказал президент Украины.

ЯНУКОВИЧ высказал мнение, что создание такого центра даст практический результат для стран Черноморского региона.

«Это развитие туризма, индустрии услуг, транспорта. Главное, мы дадим миру новый ключ для понимания нынешних Украины и Турции. Мы объясним наше стремление и историческое право стать неотъемлемой частью большой Европы. Я уверен, общими усилиями мы сможем это сделать», — резюмировал президент Украины.

Как известно, центр подводных исследований создается с целью содействия сохранению и изучению объектов культурного наследия, находящихся на дне Черного моря.

Напомним, сегодня 14 сентября в Ливадийском дворце Ялты открылась 9-я Ялтинская ежегодная встреча, организованная «Ялтинской европейской стратегией» (YES) совместно с Фондом Виктора ПИНЧУКА.

Основной темой 9-й Ялтинской ежегодной встречи являются ключевые трансформации, которые формируют будущее глобального мира. Дискуссии форума будут посвящены будущему мировой экономики, вопросам нового мироустройства и безопасности, возможным моделям развития капитализма. Особое внимание планируется уделить роли инноваций и лидерства в трансформации экономики и общества. К обсуждению также предложены следующие темы: будущее Европейского Союза, энергетические проблемы, внутренние и внешние вызовы, стоящие перед Украиной.