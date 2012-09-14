Крымский премьер утверждает, что наблюдатели в Крыму увидят красивые выборы

В Крыму созданы все необходимые условия для работы наблюдателей во время предстоящего избирательного процесса. Об этом заявил председатель Совета министров АРК Анатолий МОГИЛЕВ в программе «Диалог с властью» в эфире ГТРК «Крым».

В частности, МОГИЛЕВ упомянул созданный недавно в Крыму наблюдательный совет «Выборы-2012».

«Это была инициатива общественных организаций, а мы их поддержали. Совмин в нем участия не принимал, и никакие властные органы — тоже. Люди, имеющие активную жизненную позицию, создали такой совет с целью мониторинга той ситуации, которая будет происходить. Их выводы тоже будут играть какую-то роль в части признания или непризнания выборов», — сказал МОГИЛЕВ.

Вместе с тем, он сообщил, что уже встречался и с представителями общественных организаций из Молдовы и Македонии, которые желают выступить наблюдателями за предстоящими выборами.

«С международными наблюдателями я тоже встречался. Они проводят встречи со многими представителями политических сил всего спектра политики Крыма, обсуждают различные проблемы, которые они видят. Мы с ними все уже обсудили», — отметил МОГИЛЕВ.

При этом, глава крымского правительства заверил, что на полуостров будет обеспечен доступ любого количества международных наблюдателей. «У нас были представители Молдовы и Македонии. Я им сказал, что мы за то, чтобы максимальное количество наблюдателей привезли в Крым. Буквально на каждый участок от их организаций, чтобы они были убеждены, что выборы проходят честно, прозрачно и красиво», — заявил МОГИЛЕВ.