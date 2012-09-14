В Ливане Папа Римский Бенедикт XVI призвал к миру в Сирии

В Ливан в пятницу прибыл с трехдневным визитом Папа Римский Бенедикт XVI. Это первое посещение этой страны, где христиане составляют около 40% населения, главой католической церкви за последние 15 лет.

В ходе визита Папа намерен встретиться с ливанскими политиками и с представителями существующих в стране 18 религиозных групп.

Папа Римский посещает Ливан в момент, когда ливанское общество переживает новый раскол в связи с разным отношением к вооруженному конфликту в соседней Сирии.

Сойдя с трапа самолета, Бенедикт XVI сказал собравшимся репортерам, что считает "страшным грехом" продажу оружия Сирии. Он также призвал к скорейшему прекращению сирийского конфликта, добавив, что фундаментализм "всегда является искажением религии".

Ожидается также, что понтифик поднимет беспокоящий его вопрос о сокращении числа христиан на Ближнем Востоке.

Папа Римский увидит совсем другой Ливан по сравнению с тем, какой была страна во время посещения предыдущего понтифика Иоана Павла II в 1997 году, передаёт Би-Би-Си. Убийство ливанского премьер-министра Рафика Харири в 2005 году и реакция общества на него привели к окончанию многолетней сирийской оккупации.

А еще через год - в 2006 - произошел военный конфликт между Израилем и группировкой "Хезболла" на юге Ливана.

За нынешним правительством Ливана сейчас стоит шиитская радикальная группировка "Хезболла", однако мнение властей Сирии по-прежнему является определяющим во многих политических вопросах.

Политические силы страны делятся строго на про- и антисирийские, и все чаще возникают кровопролитные конфликты между суннитами и шиитами, особенно в пограничных районах.

Кроме того, в настоящее время обстановка в Ливане, как и в остальном исламском мире, накалена до предела в связи с появлением в интернете отрывков фильма, оскорбляющего пророка Мухаммеда и мусульман в целом.