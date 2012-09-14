"Газпрому" предложили уравнять цены на газ для всего ЕС

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер предложил "Газпрому" уравнять цены на газ для всего Евросоюза, цена на импортируемый российский газ должна быть сопоставимой во всех странах ЕС.

На конференции в Вильнюсе он добавил, что разница должна составлять не более чем 30% от страны к стране. По его словам, при поставках газа в страны ЕС необходимо соблюдать общие правила, "российские партнеры понимают наши правила, однако не принимают их полностью. Это другая культура", передают интернет-СМИ.

Уточним, цены на российский газ для разных европейских стран сейчас серьезно разнятся. К примеру, в Польше тысяча кубометров стоит 550 долларов, а в Германии - 452 доллара. Для отдельных государств, в частности, Латвии и Эстонии, предусмотрены серьезные скидки.