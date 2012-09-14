Фракция Европарламента выдвинула Pussy Riot на премию Сахарова
14 сентября 2012, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат европарламента от Германии, представитель фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс" Вернер Шульц предложил выдвинуть панк-группу Pussy Riot кандидатом на ежегодную премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.
Шульцем уже собрано 40 подписей своих коллег-евродепутатов, которые необходимы для выдвижения номинанта на премию. Среди подписавшихся есть правозащитники из Ирана, Белоруссии и Руанды.
Премия "За свободу мысли" имени Сахарова, учрежденная в 1988 году, вручается за достижения в защите прав человека и основных свобод, развитие демократии и отстаивание верховенства закона активистам со всего мира.
Финальный конкурсный список премии должен быть сформирован в октябре.
Это не только признание мирового уровня, но и вознаграждение в 50 тысяч евро.
Ранее «АН» сообщали, что Pussy Riot получили премию журнала "Сноб" в номинации "Арт-проект". Премию "Сделано в России" присуждали в Мастерской Петра Фоменко. Ее ведущими стали Леонид Парфенов и Ксения Собчак.