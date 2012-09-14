СМИ: Госдеп США знал об атаке на консульство в Ливии, но не предупредил

В пятницу британские СМИ сообщили, что Госдепартамент США за несколько дней до атаки на американское консульство в Бенгази знал о возможном нападении, однако не предупредил дипломатов об опасности.

Об этом сегодня пишет The Independent, ссылаясь на высокопоставленные дипломатические источники, которые сообщили, что госдепартамент получил информацию о готовящемся нападении за двое суток до нападения на дипмиссию.

Есть предположения, что атака была организована боевиками "Аль-Каиды" и в пользу этой версии говорит то, что дипмиссия была обстреляна из гранатометов, пишет издание. Источники подтвердили The Independent, что после нападения на посольство из дипмиссии пропали некоторые конфиденциальные документы, в том числе список ливийцев, сотрудничающих с американцами, и бумаги, связанные с нефтяными контрактами.

Напомним, ранее официальные лица США, которые расследуют нападение на посольство США в Ливии, произошедшее во вторник, заявили, что атака на американское посольство в Бенгази - это заранее запланированный акт насилия.