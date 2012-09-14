Под Керчью нашли самолет с останками пилота, погибшего в огне

О находке музейщикам стало известно после анонимного телефонного звонка. Обломки самолета (на фото) нашли на склоне горы Ташкелак.

Сейчас с ними работают сотрудники Отдела охранно-археологических исследований Керченского историко-культурного заповедника, передает собкор "АН-Крым"в Керчи.

Судя по предварительной информации, полученной после осмотра на месте, члены экипажа не смогли покинуть объятый пламенем самолет.

«В восточном углу разведочного шурфа были обнаружены бедренные и кости таза одного из членов экипажа самолета. Далее, в процессе зачистки, был обнаружен покрытый слоем ржавчины пулемет ШКАС калибра 7,62 мм. Он находился поверх человеческих останков. После расчистки костных останков представилась ужасающая картина гибели летчиков. Детали обшивки были оплавлены. На обнаруженных нами костях были сильнейшие следы термического воздействия, особенно костях черепа. Какие-либо фрагменты обмундирования или экипировки отсутствовали», - сообщил на официальном сайте Керченского историко-культурного заповедника заведующий отделом охранно-археологических исследований Денис БЕЙЛИН.

По словам заведующего отделом, подобные находки – редкость.

«Война всегда находится. Но чтобы можно было откопать самолет, такое случается нечасто», - сообщил БЕЙЛИН нашему собкору.

Сейчас на месте обнаружения останков работают сотрудники Керченского историко-культурного заповедника. Точное местонахождение останков историки не торопятся разглашать общественности и журналистам: по их словам, есть риск разграбления останков «черными археологами».