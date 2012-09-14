Канцлер Германии посоветовала геям-футболистам выйти из тени

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией не бояться реакции общества и заявить об этом открыто и прямо.

«Я придерживаюсь мнения, что каждый должен набраться силы и храбрости, чтобы не бояться этого. В политической жизни Германии есть подобные тому примеры. В нашей стране не нужно этого бояться», - цитирует Меркель немецкая пресса.

Меркель тем самым отреагировала на высказывание игрока одной из немецких команд, который сообщил, что «вынужден прикидываться гетеросексуальным человеком и притворяться, будто ему нравятся представители противоположного пола».

Напомним, что ранее эта тема серьезно обсуждалась в немецкой прессе. В частности президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что это рано или поздно произойдет, поэтому всем клубам следует подготовиться. Отметим, что такого же мнения придерживается нападающий "Баварии" Марио Гомес. В то же время защитник мюнхенцев Филипп Лам выразил уверенность, что футболисты-геи будут подвергаться насмешкам.



