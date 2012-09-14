Березовский решил пойти на мировую с семьей Патаркацишвили

Российский олигарх Борис Березовский решил пойти на мировую с семьей своего покойного бизнес-партнера Бадри Патаркацишвили. Он отозвал иск к семье о возмещении ему $3 млрд и отказался от каких-либо претензий.

Об этом рассказал адвокат из юридической компании Addleshaw Goddard Кристиан Коллинсон. По его словам, другие условия урегулирования иска являются конфиденциальными, сообщает Bloomberg.

Ранее планировалось, что судебный процесс должен начаться в октябре.

Напомним, олигарх подал иск в 2008 году, утверждая, что он обладает правом на владение половиной масштабной бизнес-империи Патаркацишвили, которая "простирается от Центральной Азии до Южной Америки и включает в себя доли участия в индустриальных проектах, коммерческую собственность и медийные компании", общей стоимостью около $ 3 млрд.