Житель Старого Крыма насушил рекордное количество марихуаны

Сотрудники Кировского РОВД 7 сентября обнаружили в доме 40-летнего жителя Старого Крыма около 17 мешков высушенной и готовой к употреблению марихуаны.

Об этом "АН-Крым" сообщили в секторе связей с общественностью крымского главка МВД.

«Этот горожанин хорошо известен правоохранителям, так как не единожды привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», — рассказал и.о. начальника Старокрымского городского отделения милиции Сервер АБДУЛГАФАРОВ.

На участке правоохранители обнаружили 15 произрастающих кустов конопли, а в доме и хозяйственных постройках - большое количество марихуаны.

«Чтобы все обнаруженное упаковать и изъять, милиционерам потребовалось 17 мешков. По заключению специалиста НИЭКЦ, всего по месту жительства наркодельца было изъято 15,157 кг особо опасного вещества каннабис», - уточняют в милиции.

Мужчина пояснил, что такое количество запрещенного растения выращивал для личного употребления.

По фактам незаконного хранения наркотических средств и выращивания конопли следственным отделом Кировского РО 12 сентября возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 309 («незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и ч. 2 ст. 310 («посев или выращивание снотворного мака или конопли») УК Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.