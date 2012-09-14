Ночью в Бахчисарайском музее покажут то, что нельзя увидеть днем

В скором времени в Бахчисарайском дворце-музее начнут проводить ночные экскурсии под общим названием «Бахчисарай. История рядом».



Об этом "АН-Крым" рассказала консультант по маркетингу Бахчисарайского историко-культурного заповедника Айше УМЕРОВА, передает Курортно-информационный центр Крыма.



«Ночные экскурсии» планируется проводить еженедельно по пятницам. По вечерам, после захода солнца, посетителям будет показана историческая часть дворца. Это Зал диванов, Фонтанный дворик, Бассейный дворик, Летняя беседка и Малая дворцовая мечеть.



«Нами специально разработана новая экскурсия и сделано освещение, чтобы показать людям то, что нельзя показать днем», – пояснила АМЕРОВА и отметила: «По содержанию эта экскурсия очень лирична и поэтична, с цитированием стихотворений, написанных крымскими ханами, а также Пушкиным, Мицкевичем и другими».



Предполагается, что каждую экскурсию будет завершать небольшой концерт, на котором зрители смогут увидеть всю многогранность крымскотатарской культуры.



«Первый концерт будет посвящен песенному искусству, второй – танцам крымских татар, третий – инструментальной музыке, а на четвертом мы планируем показать театральную постановку», – пояснила УМЕРОВА.



В этом году коллектив дворца-музея планирует провести четыре «ночные экскурсии». По словам УМЕРОВОЙ, в следующем году они станут постоянными.



СПРАВКА. Ханский дворец в Бахчисарае – бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника.