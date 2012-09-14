Германия закрывает дипмиссии в ряде мусульманских стран
14 сентября 2012, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу стало известно, что Министерство иностранных дел Германии намерено закрыть посольства в ряде мусульманских государств. Закроются дипмиссии ФРГ в североафриканских странах, а также в Афганистане и Пакистане.
Об этом сегодня сообщает журнал Spiegel со ссылкой на представителя немецкого МИДа.
По информации издания, данное решение связано с возможными акциями протеста против фильма "Невинность ислама", снятого группой американцев. Напомним, протесты против фильма начались 11 сентября после показа на египетском телевидении нескольких эпизодов из картины. В результате чего прошли погромы американских дипмиссий в Ливии, Йемене, Египте и других мусульманских странах.
Власти Германии решили закрыть свои посольства пока только на 14 сентября, опасаясь демонстраций после традиционной пятничной молитвы. В офисах немецких организаций и фондов рекомендовано усилить меры безопасности. На усиленный режим несения службы перешел и бундесвер в Афганистане.
Министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле заявил, что понимает и разделяет возмущение верующих по поводу американского фильма, однако он подчеркнул, что это не является оправданием для насилия.
Он также выразил озабоченность нападениями на американские посольства в ряде мусульманских стран и призвал местные власти обеспечить безопасность работающих там дипломатов.