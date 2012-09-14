//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире

Китайские корабли бороздят просторы японских территориальных вод

14 сентября 2012, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

Китайские корабли бороздят просторы японских территориальных вод

Около 06.20 по местному времени два корабля под китайским флагом вошли в акваторию спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Информацию об этом распространила пресс-служба береговой охраны Японии.

 Китайские корабли не подчинились требованиям японской береговой охраны покинуть территориальные воды.
Позже еще четыре патрульных корабля КНР вошли в территориальные воды, которые Япония считает своими, в районе спорных островов.
Как сообщало агентство Синьхуа, китайские корабли осуществляют регулярный патруль рыболовецких зон, которые КНР считает своей территорией. Министр сельского хозяйства Китая заявил агентству, что патрульные корабли призваны обеспечить суверенитет страны и защитить китайских рыбаков.
По последней информации, появившейся на японском телеканале NHK, два корабля из шести уже покинули территориальные воды Японии. Японская патрульная служба остается в режиме повышенной готовности, отметили представители сил самообороны страны.
Китайского посла вызвали в японский МИД, где в устной форме был выражен протест Китаю по поводу того, что патрульные суда КНР в пятницу демонстративно вошли в эту зону.

 Японское правительство 11 сентября выкупило три из пяти спорных с Китаем островов у частных владельцев - японской семьи. Пекин объявил национализацию незаконной и недействительной, напомнив Японии об исторической принадлежности островов Китаю. В китайском МИД приобретение японским правительством островов считают претензией на территориальный суверенитет Китая и предупреждают, что, если Япония не аннулирует свое решение, инцидент может грозить "серьезными последствиями".
В знак протеста против действий Японии китайские чиновники отменяют визиты в эту страну, коррективы вносятся в праздничные и спортивные мероприятия. Так, в Шанхае новое имя получит общегородской марафон, с середины 90-х годов проходивший под именем японской компании, помимо этого к участию в речном параде, традиционно проходящем в Шанхае по случаю образования КНР 1 октября, не допустят японские суда.
В различных городах Китая проходят акции протеста против действия японских властей. Митинги в защиту суверенитета Китая над Дяоюйдао проходят у посольства Японии в китайской столице. Как сообщают в этой связи местные СМИ, начиная с четверга, вокруг японской дипломатической миссии закрыты остановки общественного транспорта, а также заблокированы велосипедные дорожки и тротуары. Территория посольства взята под усиленную охрану.
Конфликт за острова Сенкаку является одним из эпизодов в серии территориальных споров в Восточно-Китайском море между Китаем, Японией, Филиппинами, Вьетнамом и Брунеем. На шельфе островов Сенкаку могут находиться значительные запасы природного газа.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

НС

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//Здоровье

Самые очевидные симптомы появления злокачественной опухоли перечислили врачи

Самые очевидные симптомы появления злокачественной опухоли перечислили врачи

Специалисты в области медицины перечислили самые очевидные признаки того, что в организме человека появилась злокачественная опухоль. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Политика

Путин и Моди приняли совместное заявление

Путин и Моди приняли совместное заявление

Президент РФ Владимир Путин и премьер - министр Индии Нарендра Моди после переговоров на острове Русский на полях Восточного экономического форума приняли совместное заявление о сотрудничестве.

//В мире

Посол США в Мексике спровоцировал скандал, раскритиковав художницу Фриду Кало

Посол США в Мексике спровоцировал скандал, раскритиковав художницу Фриду Кало

Новый посол США в Мексике Кристофер Ландау спровоцировал скандал и бурные обсуждения в социальных сетях, раскритиковав всемирно известную мексиканскую художницу Фриду Кало за поддержку марксизма.

//Экономика

Польша не собирается заключать новый контракт с "Газпромом"

Польша не собирается заключать новый контракт с "Газпромом"

Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с "Газпромом" после истечения действующего в 2022 году. Об этом на экономическом форуме заявил глава компании Петр Вожняк.

//В мире

Тегеран не примет $15 млрд от ЕС в качестве кредита для спасения ядерной сделки

Тегеран не примет $15 млрд от ЕС в качестве кредита для спасения ядерной сделки

В СМИ утром в среду, 4 сентября, появилась информация о том, что Тегеран не примет от Европейского союза 15 млрд долларов в качестве кредита для спасения СВПД по иранской ядерной программе.

//Новости СМИ2

//Непознанное

Стал известен прогноз астролога Павла Глобы о сроке окончания войны в Донбассе

Стал известен прогноз астролога Павла Глобы о сроке окончания войны в Донбассе

Российский астролог Павел Глоба обозначил срок завершения вооруженного конфликта на востоке Украины, который продолжается с весны 2014 года. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах СМИ.

//Экономика

Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд

Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в среду, 4 сентября, заявил, что Индия заказала у России оружие и военную технику на $14,5 млрд.

//Шоу-бизнес

Видео: поклонники не узнали Микки Рурка после очередной пластики

Видео: поклонники не узнали Микки Рурка после очередной пластики

Известный голливудский актер и боксер Микки Рурк удивил телеведущих шоу Good Morning Britain и зрителей обновленной внешностью. В этом шоу Рурк появился накануне в качестве гостя, сообщает The Sun.

//Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце

Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице. Примадонна показала фотографию, которая объясняет её слова.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Наташа Королева объявила, когда ее муж Тарзан красиво завершит карьеру на сцене

Наташа Королева объявила, когда ее муж Тарзан красиво завершит карьеру на сцене

Певица Наташа Королева объявила, когда ее муж Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, красиво завершит карьеру на сцене. 8 марта 2020 года Глушко отметит юбилей - ему исполнится 50 лет.

//В мире

Бойцы Народной милиции ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от пуль украинских снайперов

Бойцы Народной милиции ДНР спасли наблюдателей ОБСЕ от пуль украинских снайперов

Представители миссии ОБСЕ избежали обстрела со стороны снайперов ВСУ благодаря действиям бойцов Народной милиции ДНР. Об этом рассказал Дмитрий Астрахань, спикер оборонного ведомства непризнанной республики.

//Шоу-бизнес

В Сети считают, что Собчак снова беременна

В Сети считают, что Собчак снова беременна

Вокруг личной жизни Ксении Собчак в последнее время ходит много слухов. Многих поклонников телеведущей насторожила скорость, с которой Собчак и Богомолов решили пожениться. В обществе подозревают, что Ксения ожидает рождения второго ребёнка.

//Общество

У россиянки Анны Варгановой в Италии украли пятилетнего сына - гражданина России

У россиянки Анны Варгановой в Италии украли пятилетнего сына - гражданина России

Россиянка Анна Варганова обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину и российским дипломатам после того, как в Италии у нее пропал ребенок. Мальчику Георгию сейчас пять лет.

//В мире

Политолог объяснил, почему Владимир Зеленский боится остановить войну в Донбассе

Политолог объяснил, почему Владимир Зеленский боится остановить войну в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский боится остановить вооруженный конфликт на территории Донбасса. Такую точку зрения озвучил некоторое время назад Алексей Мухин, российский политический эксперт.

//Здоровье

Чтобы избежать инфаркта в 65, нужно следить за собой в 15

Чтобы избежать инфаркта в 65, нужно следить за собой в 15

Риск возникновения инфаркта миокарда в 65 лет у мужчин увеличивается в том случае, если в подростковом возрасте были проблемы с лишним весом, рассказали европейские кардиологи.

//Общество

Рейс Воронеж - Санкт-Петербург готовится к аварийной посадке в аэропорту вылета

Рейс Воронеж - Санкт-Петербург готовится к аварийной посадке в аэропорту вылета

Пассажирский самолет, вылетевший сегодня утром из Воронежа в Санкт-Петербург (Пулково), готовится к аварийной посадке в аэропорту вылета из-за неисправности в системе энергоснабжения авиалайнера.

//Общество

Греф обеспокоен: из-за экзаменов из школы дети выходят "инвалидами"

Греф обеспокоен: из-за экзаменов из школы дети выходят "инвалидами"

Банкир Герман Греф обеспокоен тем, что дети после школьных экзаменов выходят из учебного заведения "инвалидами". Он убежден, что экзамены лишают детей желания учиться.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Пучков Goblin рассказал о нецензурной лексике и переводе фильмов в 90-е

Дмитрий Пучков Goblin рассказал о нецензурной лексике и переводе фильмов в 90-е

Дмитрий Пучков, больше известный россиянам как переводчик фильмов Godlin, рассказал, как пройти путь от оперуполномоченного милиции до переводчика и как относиться к цензуре в искусстве.

//Общество

В Тюмени бабушку, жившую в пансионате для ветеранов войны и труда, похоронили в пластиковом пакете

В Тюмени бабушку, жившую в пансионате для ветеранов войны и труда, похоронили в пластиковом пакете

В Тюмени проведена проверка информации, судя по которой, пожилую женщину, труженицу тыла, похоронили в полиэтиленовом пакете. 91-летняя женщина жила в пансионате для ветеранов войны и труда.

//В мире

Власти Японии сделали представление России из-за открытия рыбзавода на Курилах

Власти Японии сделали представление России из-за открытия рыбзавода на Курилах

Власти Японии сделали представление России из-за открытия нового рыбоперерабатывающго завода на Курильском острове Шикотан. Суга не стал уточнять, будет ли заявлен Москве официальный протест.

//В мире

Граждан Латвии попросили не бояться трудовых мигрантов из Украины

Граждан Латвии попросили не бояться трудовых мигрантов из Украины

Руководитель Общества ресторанов Латвии обратился к гражданам страны с призывом не бояться посудомойщиков из Украины. По словам Яниса Ензиса, дешевая рабочая сила не может создать конкуренцию латвийцам.

//Общество

В Челябинской области уволен заведующий хирургии, заявивший о неадекватных нагрузках и зарплате

В Челябинской области уволен заведующий хирургии, заявивший о неадекватных нагрузках и зарплате

В Челябинской области руководство медсанчасти закрытого города Трехгорного уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина. Хирург, отработавший в этой больнице 21 год.

//В мире

Политолог из Украины назвал главный страх президента Зеленского

Политолог из Украины назвал главный страх президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский страшиться оказаться лицом к лицу с суровой реальностью, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его словам, действия Зеленского на посту главы государства не приближают страну к решению проблем.

//В мире

США в ближайшее время проведут испытания своей новой ракеты, ранее запрещенной ДРСМД

США в ближайшее время проведут испытания своей новой ракеты, ранее запрещенной ДРСМД

США проведут испытания своей новой баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, которая была ранее запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

//В мире

Телеведущий Владимир Соловьёв предположил, что на Украине в ближайшее время могут начаться новые войнны

Телеведущий Владимир Соловьёв предположил, что на Украине в ближайшее время могут начаться новые войнны

Телеведущий Владимир Соловьёв предполодил, что в ближайшее время на Украине могут начаться новые войны. По мнению Соловьева, тогда украинским властям станет не до "возвращения Донбасса".

//Общество

Россиянам спрогнозировали заморозки и снег

Россиянам спрогнозировали заморозки и снег

В Гидрометцентре предупредили россиян о дождях со снегом и заморозках в некоторых регионах страны. При этом в столице погода будет соответствовать июньским нормам.

//В мире

У российских границ, в Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США

У российских границ, в Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США

На территории Эстонии, около российской границы, обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются американские спецназовцы. На базе дислоцируется одна из батальонных групп войск НАТО.

//Новости партнеров

//Происшествия

Мужчину обстреляли в очереди к банкомату на юге Москвы

Мужчину обстреляли в очереди к банкомату на юге Москвы

В среду, 4 сентября, в Москве на Булатниковской улице неизвестный начал стрелять в мужчину, который стоял в очереди к банкомату. Полиция разыскивает злоумышленника.

//Наука

На МКС закончилось место для хранения грузов

На МКС закончилось место для хранения грузов

Российский космонавт Александр Скворцов пожаловался подмосковному ЦУП, что при размещении доставленных грузов на борту МКС специалисты с Земли не учитывают объем мест для их хранения.

//Происшествия

Мужчина насмерть сбил двух подростков под Владимиром

Мужчина насмерть сбил двух подростков под Владимиром

В среду, 4 сентября, во Владимирской области в поселке Мелехово на улице Первомайской автомобиль наехал на двух несовершеннолетних детей. Отмечается, что инцидент произошёл вечером.

//Метеоновости

Синоптики предупредили москвичей о затяжном дожде

Синоптики предупредили москвичей о затяжном дожде

В российской столице в среду вечером начался дождь, который продлится до вечера 5 сентября. Об этом сегодня сообщил журналистам ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

//В мире

Чемпион ММА назвал Макрона "цыпленком" и обещал свернуть шею

Чемпион ММА назвал Макрона "цыпленком" и обещал свернуть шею

Бразильский чемпион по смешанным единоборствам (ММА) Ренцо Грасие, который является послом страны по вопросам международного туризма, пообещал расправиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

//Культура

"Нина,ты краситься будешь? Все-таки День Рождения", - поздравил Иван Ургант бабушку

"Нина,ты краситься будешь? Все-таки День Рождения", - поздравил Иван Ургант бабушку

В среду, 4 сентября, актриса театра и кино Нина Ургант отмечет свой 90-летний юбилей. Народную артисту РСФСР поздравили с праздником президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и родной внук Иван Ургант.

//Новости СМИ2

//Общество

Среди туристов, приезжающих в Крым, много иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья

Среди туристов, приезжающих в Крым, много иностранцев из стран ближнего и дальнего зарубежья

За прошедший летний сезон полуостров посетило множество туристов из Европы. Также отмечался рост пассажиропотока в регион из Украины. С начала года в Крыму побывало свыше 5,8 миллионов туристов, рассказал министр курортов РК Вадим ВОЛЧЕНКО.

//В мире

Глава администрации пародировал Порошенко во время выступления, а сам Зеленский заскучал

Глава администрации пародировал Порошенко во время выступления, а сам Зеленский заскучал

В Сети появилось видео, на котором глава администрации президента Украины Андрей Богдан пародирует Петра Порошенко во время его выступления в Верховной Раде, а Владимир Зеленский всем видом показывает, что политику пора заканчивать.

//Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн назвал основные факторы, которые влияют на развитие рака. По его словам, врачи давно доказали существенное влияние образа жизни на возникновение заболевания.

//Криминал

В Италии российские туристы задержали вора

В Италии российские туристы задержали вора

Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи. Об этом сообщили в полицейском управлении итальянского города.

//В мире

Украина просит Россию вернуться к работе в СЦКК

Украина просит Россию вернуться к работе в СЦКК

Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев в ходе заседания контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

//Происшествия

В Вологодской области во время игры на детской площадке пропала двухлетняя девочка

В Вологодской области во время игры на детской площадке пропала двухлетняя девочка

В среду, 4 сентября, в селе Красное Тарногского района Вологодской области из песочницы на детской площадке пропала 2-летняя девочка. Отмечается, что мать на несколько минут покинула малолетнего ребёнка.

//Новости МирТесен

//В мире

В США впервые вводят запрет на имитаторы сигарет

В США впервые вводят запрет на имитаторы сигарет

В штате Мичиган планируют запретить использование ароматизированных электронных сигарет. С такой инициативой выступила губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, пишет The Washington Post.

//Происшествия

В Москве иномарка сбила мать с 5-летним сыном

В Москве иномарка сбила мать с 5-летним сыном

В среду, 4 сентября, на пешеходном переходе на Симферопольском бульваре в Москве автомобиль наехал на женщину с маленьким ребёнком. Известно, что сбитому мальчику 5 лет.

//В мире

Отец Киркорова обвинил Болгарию в разжигании антироссийских настроений

Отец Киркорова обвинил Болгарию в разжигании антироссийских настроений

Известный певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление МИД Болгарии о том, что не стоит приравнивать борьбу СССР с фашисткой Германией к освобождению Европы. По его мнению, Болгария просто пытается разжечь "огонь против России".

//Армия

ВВС США хотят приобрести пусковые установки, имитирующие С-300

ВВС США хотят приобрести пусковые установки, имитирующие С-300

ВВС США намерены закупить две транспортно-пусковые установки, напоминающие по внешнему виду российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2, для учений на полигоне в штате Юта.

//Жаркое из блогов

У государства денег снова предостаточно

У государства денег снова предостаточно

Прошел год после принятия одного из самых (если не самого) болезненного для людей решения властей последнего времени – повышение пенсионного возраста. Итоги, конечно, подводить рано, лет через десять будет в самый раз. Однако о некоторых важных вещах стоит сказать уже сегодня.

//Политика

Министр труда оценил идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Министр труда оценил идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин на полях Восточного экономического форума прокомментировал переход на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, в ближайшее время вопрос не будет решён.

//В мире

"Прямое президентское правление", - Кличко об увольнении

"Прямое президентское правление", - Кличко об увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на своё увольнение с поста главы Киевской городской госадминистрации. По его мнению, таким решением они пытаются "лишить права людей выбирать власть".

//Общество

Как попасть на работу в спецслужбы?

Как попасть на работу в спецслужбы?

Чаще всего будущих разведчиков ищут уже после первого курса гражданского или военного вуза. Затем три-четыре года внимательно изучают потенциальных кандидатов. Сразу отсеивают тех, кто склонен к излишнему авантюризму, состоял в радикальных молодёжных организациях или религиозных сектах.

//В мире

Моди написал об "эпохальной дружбе" между Индией и Россией

Моди написал об "эпохальной дружбе" между Индией и Россией

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на русском языке, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума на острове Русский "эпохальным событием".

//Армия

К чему готовят солдат России, Узбекистана, Пакистана, Индии и Китая?

К чему готовят солдат России, Узбекистана, Пакистана, Индии и Китая?

16 сентября 2019 года начнутся военные учения Российской Армии "Центр-2019". В этом году в них будут участвовать 128 тыс. человек, более 20 тыс. единиц бронетехники и артиллерии и более 600 самолётов и вертолётов и порядка 20 кораблей.

//Происшествия

Видео: турист выпал из окна, потом упал с крыши, но остался жив

Видео: турист выпал из окна, потом упал с крыши, но остался жив

Во вьетнамском Хошимине турист дважды упал с высоты в течение нескольких минут, но смог выжить. Отмечается, что местные жители просто наблюдали за молодым человеком, не предложив помощь.

//Происшествия

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Военный эксперт объяснил, почему не катапультировались пилоты разбившегося Су-25

Летчик-инструктор и майор запаса ВВС Андрей Красноперов отреагировал на крушение учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта. Инцидент произошёл во вторник, 3 сентября.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
2

Россиянам спрогнозировали заморозки и снег
3

На Украине не нашлось ни одного желающего купить памятные монеты, посвященные томосу
4

Солистка группы "Непара" похудела на 20 кг и снова начала выступать
5

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры