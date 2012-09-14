Китайские корабли бороздят просторы японских территориальных вод

Около 06.20 по местному времени два корабля под китайским флагом вошли в акваторию спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао). Информацию об этом распространила пресс-служба береговой охраны Японии.

Китайские корабли не подчинились требованиям японской береговой охраны покинуть территориальные воды.

Позже еще четыре патрульных корабля КНР вошли в территориальные воды, которые Япония считает своими, в районе спорных островов.

Как сообщало агентство Синьхуа, китайские корабли осуществляют регулярный патруль рыболовецких зон, которые КНР считает своей территорией. Министр сельского хозяйства Китая заявил агентству, что патрульные корабли призваны обеспечить суверенитет страны и защитить китайских рыбаков.

По последней информации, появившейся на японском телеканале NHK, два корабля из шести уже покинули территориальные воды Японии. Японская патрульная служба остается в режиме повышенной готовности, отметили представители сил самообороны страны.

Китайского посла вызвали в японский МИД, где в устной форме был выражен протест Китаю по поводу того, что патрульные суда КНР в пятницу демонстративно вошли в эту зону.

Японское правительство 11 сентября выкупило три из пяти спорных с Китаем островов у частных владельцев - японской семьи. Пекин объявил национализацию незаконной и недействительной, напомнив Японии об исторической принадлежности островов Китаю. В китайском МИД приобретение японским правительством островов считают претензией на территориальный суверенитет Китая и предупреждают, что, если Япония не аннулирует свое решение, инцидент может грозить "серьезными последствиями".

В знак протеста против действий Японии китайские чиновники отменяют визиты в эту страну, коррективы вносятся в праздничные и спортивные мероприятия. Так, в Шанхае новое имя получит общегородской марафон, с середины 90-х годов проходивший под именем японской компании, помимо этого к участию в речном параде, традиционно проходящем в Шанхае по случаю образования КНР 1 октября, не допустят японские суда.

В различных городах Китая проходят акции протеста против действия японских властей. Митинги в защиту суверенитета Китая над Дяоюйдао проходят у посольства Японии в китайской столице. Как сообщают в этой связи местные СМИ, начиная с четверга, вокруг японской дипломатической миссии закрыты остановки общественного транспорта, а также заблокированы велосипедные дорожки и тротуары. Территория посольства взята под усиленную охрану.

Конфликт за острова Сенкаку является одним из эпизодов в серии территориальных споров в Восточно-Китайском море между Китаем, Японией, Филиппинами, Вьетнамом и Брунеем. На шельфе островов Сенкаку могут находиться значительные запасы природного газа.



