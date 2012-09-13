Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию по Ирану. ВИДЕО

Решение иранской ядерной проблемы следует искать за столом переговоров на основе взаимности и поэтапного подхода, говорится в резолюции, принятой в четверг советом управляющих Международного агентства по атомной энергии.

Резолюция была принята на завершившейся 13 сентября сессии Совета управляющих МАГАТЭ подавляющим большинством голосов. Против резолюции проголосовала Куба, сообщает ИТАР-ТАСС.

Еще три государства, включая Египет, воздержались.

Авторами документа выступили страны "шестерки" - Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция.

В документе страны выражают серьезную озабоченность развитием ядерной программы Исламской Республики Иран, а также призывают Тегеран к сотрудничеству с инспекторами МАГАТЭ, а также просят предоставить им доступ на все ядерные объекты страны.

"В конечном итоге западные партнеры приняли все те концептуальные подходы и формулировки в нашем с Китаем проектном заявлении. В итоге мы сочли возможным, даже целесообразным это заявление превратить в резолюцию - в тех же самых формулировках, которые нацелены на переговоры, а не на силовое решение проблем", - прокомментировал глава МД РФ Сергей Лавров.