Президент США Барак Обама о Египте: и не друг, и не враг, а так...

США более не считают Египет своим стратегическим союзником в регионе - впрочем, как и врагом. Об этом в четверг заявил президент США Барак Обама в связи с серией нападений на американские дипмиссии в странах Ближнего Востока.

Он также отметил в интервью испаноязычному каналу Telemundo, что американо-египетские отношения развиваются в позитивном направлении, и тот факт, что недавно избранное правительство страны пока еще "нащупывает свой путь".

Ряд действий, предпринятых администрацией Мухаммад Мурси Обама назвал правильными, напомнив, впрочем, что некоторые другие "не соответствуют интересам США", передаёт портал Новости Израиля.

Он также выразил надежду, что египетские власти сумеют защитить американское посольство и его сотрудников в случае беспорядков – если же нет, то "это станет проблемой".

В США выражают крайнее недовольство бездействием силовых структур Египта во время нападения на посольство вечером 11 сентября. Воспользовавшись бездействием полиции, исламисты смогли перебраться через окружающую здание стену и сорвать с крыши американский флаг.

Президент Египта Мухаммад Мурси выступил на своей странице в социальной сети Facebook с формальным осуждением действий манифестантов. Свой гнев глава государства направил против создателей оскорбляющего пророка Мухаммада фильма, который стал поводом для антиамериканских демонстраций.

"АН" сообщали ранее, что протесты против американского фильма, высмеивающего пророка Мухаммада, охватывают все новые страны. Между тем власти Ливии предприимают усилия по поиску убийц посла США в Бенгази, в четверг премьер страны заявил, что у и них на руках фотографии преступников.