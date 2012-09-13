Премьер-министр Ливии Мустафа Абу Шагур сообщил о существенном прорыве в расследовании нападения исламистов на консульство Соединённых Штатов в Бенгази, в ходе которого были убиты американские подданные.



"АН" писали, что Минюст и МВД Ливии сообщили о задержании подозреваемых к причастности к убийству посла США в этой стране и ещё трёх сотрудников консульства в Бенгази днём четверга.

По словам премьера Ливии, у следствия есть фотографии участников штурма посольства, а также их имена, передал портал Новости Израиля. Он также сообщил, что были произведены первые аресты. При этом Абу Шагур не уточнил, сколько человек уже задержаны правоохранительными органами Ливии.

Напомним, что вечером 11 сентября толпа исламистов собралась около здания консульства США в Бенгази. Поводом для беспорядков послужил американский фильм о пророке Мухаммаде. Вооруженные боевики обстреляли дипмиссию из гранатометов. Затем террористы прорвались на территорию консульства, а ночью они вытащили труп посла США в Ливии Джона Кристофера Стивенса. Кроме того были убиты еще трое сотрудников дипмиссии, в их числе, двое морских пехотинцев, охранявших консульство.

По миру прокатилась волна возмущения мусульман американским фильмом, оскорбляющим пророка Мухамеда.