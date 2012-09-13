В Берлине так и не поняли, каким веществом травили сотрудников посольства США

Безрезультатно закончились поиски "подозрительного пакета с неизвестной субстанцией", якобы поступившего сегодня в консульство США в ФРГ, сообщил представитель берлинской пожарной службы.



Данные об инциденте поступали противоречивые. Выяснилось, что ничего подозрительного по почте в консульство не присылали. Причиной объявления тревоги стал, по всей видимости, человек, пришедший сдавать свой паспорт для оформления визы. Он был временно задержан, а после прояснения ситуации отпущен.

"АН" писали, сегодня днем посольство США экакуировали в целях безопасности. Несколько сотрудников консульства пожаловались на проблемы с дыханием. По имеющимся данным, внезапное недомогание почувствовали работники визового отдела консульства, после чего в диппредставительстве была объявлена тревога.

Перестраховка немцев простительна: дипмиссии США сегодня громят в арабском мире мусульмане, оскорблённые американским фильмом, унижающем пророка Мухамеда.

Владимир Путин в четверг осудил действия толпы и, прежде всего, убийство дипломатов США в Ливии.