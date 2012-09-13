В палате больницы Юлии Тимошенко нашли тайник

В палате харьковской больницы, где находится экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, был найден тайник, замаскированный под издание Уголовно-процессуального кодекса. Об этом сообщает пенитенциарная служба Украины.



Помимо этого, в тумбочке были найдены запрещенные технические устройства. В в личных вещах Юлии Тимошенко обнаружили лекарства неустановленного происхождения, передает РИА Новости. Впоследствии предметы и лекарства были переданы на исследование.