В Израиле суд Тель-Авива разберётся, почему евреям хлопьев недодают

В окружной суд Тель-Авива подана просьба о признании иска на сумму 167 миллионов шекелей ((почти $5 млн) против компании Unilever, которой принадлежат торговые марки 12-ти всемирных брендов, за то, что она фасует мало товара в огромные коробки.



Податель иска, в частности указывает, что, открыв картонную коробку с хлопьями для завтрака, он обнаружил, что хлопья занимают менее половины объема упаковки, передаёт портал Новости Израиля.

Хаим Ифрах также указывает на то, что это далеко не единичный случай, когда компания использует непрозрачные закрытые упаковки большого объема для того, чтобы ввести покупателей в заблуждение. Этот метод, по его словам, используется компанией давно, и поэтому он просит суд вмешаться в сложившуюся ситуацию.