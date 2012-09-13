В Средиземном море умер капитан из Севастополя, которого наградил Путин
13 сентября 2012, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Средиземном море умер Юрий ГУРЬЕВ, капитан спасательного буксира «Шахтер» подводной лодки Черноморского флота «Алроса», совершающей межфлотский переход.
Боевой корабль и судно находились на боевой службе с группой антитеррора и выполняли поставленные задачи, передает собкор "АН-Крым" в Севастополе.
Точную причину смерти определят позже, когда буксир вернется в Севастополь. Предварительная причина – остановка сердца.
Сейчас спасательным буксиром управляют групповой капитан Олег ПОЧИНОВ и старший помощник Александр САДОВ.
Недавно в Москве, в Екатерининском зале Кремлевской резиденции, президент Российской Федерации Владимир ПУТИН в торжественной обстановке вручил капитану спасательного буксира орден Почета.
В бригаде спасательных судов Черноморского флота Юрий ГУРЬЕВ проработал около 20 лет.
На счету одного из опытнейших капитанов ЧФ более 15 боевых служб в различных регионах Мирового океана.
На снимке - Юрий ГУРЬЕВ в Севастополе после вручения ордена Почета