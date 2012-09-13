В Ялте о будущем Европы расскажет Джеймс Гордон Браун

В работе 9-й Ялтинской ежегодной встречи «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе» примет участие премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (2007 -2010) Джеймс Гордон БРАУН.

В субботу, 15 сентября, он выступит на сессии «Будущее Европы», сообщила "АН-Крым" пресс-служба Ялтинской Европейской стратегии.

Участники дискуссии обсудят возможные пути развития Европейского Союза в ближайшие годы, в частности - судьбу еврозоны, антикризисные меры европейских правительств, перспективы укрепления позиций ЕС как глобального игрока, возможные стратегии Евросоюза в отношении Восточной Европы.

Девятая Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе» пройдет с 13 по 16 сентября в Ливадийском дворце Ялты. Более 200 ведущих представителей политических, деловых и общественных кругов из более 20 стран мира обсудят основные глобальные вызовы и их влияние на Европу, Украину и мир.

Основной темой 9-й Ялтинской ежегодной встречи станут ключевые трансформации, которые уже сегодня формируют будущее глобального мира.