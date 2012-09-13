Президент Йемена извинился за нападение толпы на посольство США

Сожаление в связи с нападением на посольство США в Сане выразил президент Йемена президенту США и принёс официальные извинения. Абд Раббу Мансур Хади заявил, что подобные действия негативным образом отражаются на отношениях между двумя странами.

"Шумные толпы не понимают далеко идущих планов сионистских сил, которые приложили руку к созданию фильма, порочащего пророка Мухаммеда. Они ставят своей целью навредить нашим связям с Соединенными Штатами", - подчеркнул он, передали Вести.

"АН" писали, что в йеменской столице сотни йеменцев дважды пытались штурмовать американское представительство. Есть погибший и раненые.

Напомним, движение "Талибан" уже призвало афганцев мстить американцам за оскорбление пророка.