Арестованы нападавшие на консульство США в ливийском Бенгази

В Ливии арестованы нескольких человек по подозрению в нападении на консульство США в Бенгази и убийстве дипломатов. Об этом без подробностей сообщило в четверг Министерство внутренних дел страны.

"МВД и Министерство юстиции Ливии начали расследование и сбор улик по делу, несколько человек были арестованы", - говорится в комментариях министерства, передали Вести.

"АН" писали, что 11 сентября неизвестные обстреляли посольства США в ливийском городе Бенгази из гранатомета, а затем подожгли. В результате происшествия четыре гражданина Соединеных Штатов, в том числе посол Кристофер Стивенс, погибли. Один из сотрудником дипмиссии оказался известным геймером.